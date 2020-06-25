В Киеве сегодня без осадков, температура до +28°
Сегодня в столице будет тепло.
Погода в Киеве 25 июня будет теплой, температура днем до +28°.
Затопленные села и разрушенные дороги: что происходит на Западной Украине
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +28°, вечером - до +27°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,6 м/с.
Солнце в столице взошло в 04:47, а зайдет в 21:13.
Погода в Украине
Погода в Украине 24 июня будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +30°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +15°, днем до +28°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +15°, днем до +28°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +13°, днем до +28°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+27°... +14°
- Днепр+28°... +14°
- Донецк+28°... +12°
- Житомир+27°... +13°
- Запорожье+28°... +14°
- Ивано-Франковск+24°... +14°
- Киев+28°... +15°
- Кропивницкий+29°... +14°
- Луганск+28°... +11°
- Луцк+26°... +15°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+30°... +17°
- Одесса+28°... +19°
- Полтава+26°... +13°
- Ровно+26°... +15°
- Симферополь+26°... +16°
- Сумы+26°... +13°
- Тернополь+24°... +14°
- Харьков+25°... +13°
- Херсон+29°... +16°
- Хмельницкий+24°... +15°
- Черкассы+28°... +17°
- Чернигов+28°... +15°
- Черновцы+25°... +13°