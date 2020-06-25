В Киеве сегодня без осадков, температура до +28°

08:30, 25 июня 2020
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Сегодня в столице будет тепло.

В Киеве сегодня без осадков / ua.depositphotos.com
В Киеве сегодня без осадков / ua.depositphotos.com

Погода в Киеве 25 июня будет теплой, температура днем до +28°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +28°, вечером - до +27°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,6 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:47, а зайдет в 21:13.

Погода в Украине

Погода в Украине 24 июня будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +30°.

Погода в Украине на 25 июня / УНИАН
Погода в Украине на 25 июня / УНИАН

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +15°, днем до +28°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +15°, днем до +28°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +13°, днем до +28°.

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Теги: #Киев#погода
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