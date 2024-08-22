В пятницу, 23 августа, в Киеве ожидается самый прохладный день недели, ведь уже с 24 августа температура в столице снова начнет повышаться. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью воздух в столице остынет до +16°...+17°, а днем максимум будет до +25°. Будет облачная погода с прояснениями, но без осадков.
Атмосферное давление немного повысится, но все равно будет ниже нормы, 746-749 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западного и северного направлений будет дуть со скоростью 3-8 м/с.
Погода 23 августа - прогноз по Украине
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +25°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +25°.
В Тернополе 23 августа ночью будет +13°, днем +25°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +25°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +27°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +27°, небольшая облачность.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +14°, днем +28°.
В Виннице завтра будет +12°...+27°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу ночью будет +13°, днем +25°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+25°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +27°.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +30°, практически безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+30°.
В Одессе 23 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +30°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +21°, днем +33°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +33°.
В Запорожье температура ночью +21°, днем +32°, практически безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +30°, облачно с прояснениями.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +33°.
В Днепре температура ночью будет +21°, днем +31°, небольшая облачность, гроза.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +20°...+32°, гроза.
В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +34°.