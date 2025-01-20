Начало недели в Киеве будет довольно прохладным, пасмурным, но сухим. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Утром столбики термометров покажут "ноль", а днем температура максимально повысится до +2°. День ожидается пасмурный, небо затянет облаками, но существенных осадков не ожидается.
Ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление немного ниже нормы, 753-755 миллиметров ртутного столба.
Погода 20 января в Украине
Во Львове в понедельник будет ясно. Ночью -3°, днем +5°.
В Луцке будет ясно, ночью -3°, днем +4°.
В Ривне сегодня ожидается практически безоблачная погода, ночью -2°, днем +4°.
В Тернополе 20 января ночью будет 0°, днем +9°, ясно.
В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью -1°, днем +7°.
В Ивано-Франковске будет ясно, ночью -3°, днем +7°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -2°, днем +1°, ясно.
В Черновцах в понедельник - ясно, ночью 0°, днем +8°.
В Виннице сегодня будет -1°...+7°, ясно.
В Житомире в понедельник ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+1°, пасмурно.
В Черкассах сегодня будет ночью 0°, днем +2°, пасмурно.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +4°, небольшая облачность.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -2°...+1°.
В Одессе 20 января - ясно, температура ночью 0°, днем +8°.
В Херсоне в понедельник ночью будет -1°, днем +6°, ясно.
В Николаеве сегодня будет ясно, ночью -1°, днем +8°.
В Запорожье температура ночью -1°, днем +6°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет 0°, а днем +2°, пасмурно.
В Харькове - пасмурно, температура ночью -2°, днем +1°.
В Днепре температура ночью будет -1°, днем +2°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет ясно, -2°...+4°.
В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +5°.
В Северодонецке - ясно, температура ночью -3°, днем +4°.