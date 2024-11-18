В столице ожидается усиление ветра.

Понедельник, 18 ноября, в Киеве будет сухим, прохладным и ветреным. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром столбики термометров в столице покажут +1°, а днем воздух максимально прогреется до +6°. Ожидается облачный день с прояснений, но без осадков.

Ветер усилится до 7-12 м/с, его направление будет юго-западным. Атмосферное давление стабильное, но сильно пониженное, 741-742 миллиметра ртутного столба.

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Погода 18 ноября - прогноз по Украине

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +7°.

В Луцке будет пасмурно, ночью 0°, днем +6°.

В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +6°.

В Тернополе 18 ноября ночью будет 0°, днем +8°, пасмурно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью 0°, днем +7°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +9°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем +3°, пасмурно, возможен дождь и мокрый снег.

В Черновцах в понедельник - ясно, ночью 0°, днем +8°.

В Виннице сегодня будет 0°...+6°, ясно.

В Житомире в понедельник ночью будет +1°, днем +7°, пасмурно.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+6°, ясно.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +8°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха 0°...+8°.

В Одессе 18 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +11°.

В Херсоне в понедельник ночью будет 0°, днем +12°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет 0°, а днем +7°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, температура ночью 0°, днем +7°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, +7°...+12°.

В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью +2°, днем +7°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +7°.

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