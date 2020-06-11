В Киеве сегодня температура до +32°, без осадков
В столице сегодня сохранится жара.
Погода в Киеве 11 июня будет жаркой, температура днем до +32°.
Стало известно, когда в Украине спадет жара
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +32°, вечером - до +26°. Ветер юго-восточный, до 4,7 м/с.
Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:08.
Погода в Украине
Погода в Украине 11 июня будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +19°, днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +19°, днем до +35°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +16°, днем до +29°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +19°, днем до +32°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +17°, днем до +34°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+31°... +18°
- Днепр+34°... +19°
- Донецк+34°... +19°
- Житомир+32°... +19°
- Запорожье+34°... +19°
- Ивано-Франковск+25°... +16°
- Киев+33°... +19°
- Кропивницкий+34°... +19°
- Луганск+35°... +20°
- Луцк+27°... +18°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+35°... +19°
- Одесса+30°... +19°
- Полтава+33°... +20°
- Ровно+28°... +18°
- Симферополь+30°... +16°
- Сумы+31°... +20°
- Тернополь+26°... +16°
- Харьков+33°... +21°
- Херсон+37°... +20°
- Хмельницкий+28°... +19°
- Черкассы+32°... +21°
- Чернигов+33°... +19°
- Черновцы+27°... +16°