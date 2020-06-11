В Киеве сегодня температура до +32°, без осадков

В столице сегодня сохранится жара.

В Киеве сегодня будет жарко / ua.depositphotos.com

Погода в Киеве 11 июня будет жаркой, температура днем до +32°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +32°, вечером - до +26°. Ветер юго-восточный, до 4,7 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:08.

Погода в Украине

Погода в Украине 11 июня будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +19°, днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +19°, днем до +35°.

Погода в Украине на 11 июня / УНИАН

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +16°, днем до +29°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +19°, днем до +32°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +17°, днем до +34°.

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