В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +27°
В столице сегодня немного похолодает.
Погода в Киеве 7 августа будет пасмурной, температура днем до +27°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на следующей неделе
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +27°, вечером - до +25°. Ветер северный и северо-восточный, до 3,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:35, а зайдет в 20:31.
Погода в Украине
Погода в Украине 10 августа будет дождливой. На востоке без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +31°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +28°.
В северных областях практически без осадков. Температура до +28°. В центре местами пройдут дожди, температура до +31°.
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Погода в Украине
- Винница+28°... +13°
- Днепр+30°... +18°
- Донецк+30°... +16°
- Житомир+27°... +15°
- Запорожье+30°... +18°
- Ивано-Франковск+27°... +14°
- Киев+25°... +16°
- Кропивницкий+28°... +15°
- Луганск+30°... +15°
- Луцк+27°... +15°
- Львов+27°... +15°
- Николаев+31°... +19°
- Одесса+30°... +20°
- Полтава+28°... +17°
- Ровно+26°... +13°
- Симферополь+30°... +16°
- Сумы+26°... +13°
- Тернополь+27°... +14°
- Харьков+28°... +16°
- Херсон+31°... +19°
- Хмельницкий+27°... +14°
- Черкассы+27°... +15°
- Чернигов+27°... +14°
- Черновцы+27°... +16°
Виргиния, США
+23°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+23 °
Влажность:74 %
Давление:755 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:19
Закат20:10
Видимость:16 км
Фаза луны:
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