В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +27°

В столице сегодня немного похолодает.

В Киеве сегодня пройдут дождь / фото УНИАН

Погода в Киеве 7 августа будет пасмурной, температура днем до +27°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +27°, вечером - до +25°. Ветер северный и северо-восточный, до 3,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:35, а зайдет в 20:31.

Погода в Украине

Погода в Украине 10 августа будет дождливой. На востоке без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +31°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +28°.

Погода в Украине на 10 августа / УНИАН

В северных областях практически без осадков. Температура до +28°. В центре местами пройдут дожди, температура до +31°.

Погода в Киеве сегодня будет дождливой / ua.depositphotos.com

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