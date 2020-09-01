В Киеве сегодня температура до +31°, без осадков

08:30, 1 сентября 2020
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В столице сегодня будет жарко.

В Киеве сегодня будет жарко / фото УНИАН
В Киеве сегодня будет жарко / фото УНИАН

Погода в Киеве 1 сентября будет жаркой, температура днем поднимется до +31°.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +35° (карта)

Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +31°, вечером - до +30°. Ветер переменный, до 3,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:11, а зайдет в 19:43.

Погода в Украине

Погода в Украине 1 снтября будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +35°.

Погода на 1 сентября / УНИАН
Погода на 1 сентября / УНИАН

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +29°.

В Киеве сегодня будет жарко / фото УНИАН
В Киеве сегодня будет жарко / фото УНИАН

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +14°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +15°, днем до +35°.

Прогноз погоды в Украине

На этой неделе по всей Украине ожидается жаркая погода, в западных областях местами пройдут дожди. 

В начале сентября по всей Украине будет сохраняться очень жаркая погода, во многих регионах температура воздуха поднимется выше +30 градусов. При этом осадков в стране не ожидается. 

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Киеве
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