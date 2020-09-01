В Киеве сегодня температура до +31°, без осадков
В столице сегодня будет жарко.
Погода в Киеве 1 сентября будет жаркой, температура днем поднимется до +31°.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +35° (карта)
Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +31°, вечером - до +30°. Ветер переменный, до 3,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:11, а зайдет в 19:43.
Погода в Украине
Погода в Украине 1 снтября будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +35°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +29°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +14°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +15°, днем до +35°.
Прогноз погоды в Украине
На этой неделе по всей Украине ожидается жаркая погода, в западных областях местами пройдут дожди.
В начале сентября по всей Украине будет сохраняться очень жаркая погода, во многих регионах температура воздуха поднимется выше +30 градусов. При этом осадков в стране не ожидается.
- Винница+33°... +16°
- Днепр+35°... +19°
- Донецк+35°... +17°
- Житомир+31°... +17°
- Запорожье+35°... +20°
- Ивано-Франковск+25°... +13°
- Киев+31°... +17°
- Кропивницкий+35°... +15°
- Луганск+35°... +16°
- Луцк+24°... +16°
- Львов+22°... +14°
- Николаев+35°... +16°
- Одесса+30°... +17°
- Полтава+33°... +18°
- Ровно+27°... +15°
- Симферополь+34°... +16°
- Сумы+32°... +16°
- Тернополь+29°... +16°
- Харьков+33°... +18°
- Херсон+36°... +15°
- Хмельницкий+32°... +14°
- Черкассы+32°... +16°
- Чернигов+29°... +14°
- Черновцы+29°... +17°