Погода на неделю: в Украине ударит жара до +37° (карта)
Немного похолодает только в западных областей.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине будет жарко, в западных областях местами пройдут дожди.
В понедельник в Украине без осадков. На юге до +35°, в остальных регионах до +29°...+34°.
Во вторник на западе Украины похолодает. Температура днем на юге до +36°.
В среду, 2 сентября, в Украине без осадков. Самая жаркая погода будет на юге и в центре - до +37°. В остальных регионах до +22°...+36°.
В четверг в западных областях пройдут дожди. Ночью по стране температура +11°…+21°, днем до +36°.
В пятницу в Украине местами пройдут дожди. Днем на юге и в центре до +35°, в остальных регионах до +33°.
5 и 6 сентября в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе и севере - до +12°, на остальной территории +13°…+17°. Днем температура по стране +23°...+34°. В воскресенье ночью на севере температура до +12°, днем в Украине от +25° до +32°.
Народный прогноз погоды в Украине
31 августа - день Фрола и Лавра. Этот день в народе считается днем Фрола и Лавра, покровителей лошадей, и на иконах рядом с ликами этих святых очень часто изображались лошади. В этот день на лошадях не работают, с утра их чистят, моют, заплетают им гривы в косы, которые украшают лентами, и после отводят к обедне кропить святой водой.
Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в сентябре
1 сентября - Андрея Стратилата, мученика. Стратилат-тепляк. Этот день должен быть теплым, хотя и говорили: "День жаркий, но дышит осенью". Поэтому принимались к копанию свеклы. Уже начинало опадать листья с лещины. Стратилат день пришел - овес созрел. Тепляк держится - лету вслед кланяется. Ветер, дующий с юга, обещает хороший урожай овса.
2 сентября - пророка Самуила. Собираются в стаи перелетные птицы, готовятся к отлету в теплые края. Пора дергать свеклу и морковь, огороду поклониться.
3 сентября - Ап. Фаддея; Вассы, мученицы. Баба Василиса со льном спешит, готовится к трепании и вечерницам. День будет ясным - можно ждать еще четыре недели хорошей погоды. На Фаддея крестьянин не грустил - в доме хлебец завелся. Сегодня о погоде расскажут белки и пчелы. Если белки делают большой запас орехов - зима будет суровой. К холодной зиме и плотно залепленны воском пчелиные соты.
4 сентября - Зенона, мученика. Должны появиться первые осенние заморозки, которые способствуют началу паутинолету. Если паутина прилипает к растениям - к теплу.
5 сентября - Луппа, мученика. Брусника созревает - с жатвой овса не задерживайся. Если листья ложатся лицом вверх - на холодную зиму, а вниз - зима будет теплой. Если в этот день журавли на юг полетели - зима будет ранней. Если нет заморозков, то не будет и весь месяц.
6 сентября - Евтихия, священномученика. Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год. В древности говорили: "Хорошо, если Евтихий будет тихий, а то не удержишь льняное семя на корню, все дочиста вылупится".
Погода в Украине
- В начале сентября по всей Украине будет сохраняться очень жаркая погода, во многих регионах температура воздуха поднимется выше +30 градусов. При этом осадков в стране не ожидается.
- В понедельник, 31 августа, по всей Украине будет очень жарко, температура днем до +35°. При этом дождей в стране не ожидается.
- До конца августа по всей Украине будет держаться жаркая и солнечная погода. Во многих регионах температура воздуха поднимется выше +30 градусов.
- Винница+33°... +16°
- Днепр+34°... +17°
- Донецк+33°... +15°
- Житомир+33°... +19°
- Запорожье+34°... +16°
- Ивано-Франковск+32°... +13°
- Киев+32°... +19°
- Кропивницкий+34°... +15°
- Луганск+33°... +14°
- Луцк+29°... +16°
- Львов+29°... +14°
- Николаев+35°... +16°
- Одесса+29°... +20°
- Полтава+32°... +15°
- Ровно+31°... +15°
- Симферополь+33°... +16°
- Сумы+31°... +14°
- Тернополь+32°... +15°
- Харьков+32°... +13°
- Херсон+35°... +17°
- Хмельницкий+33°... +18°
- Черкассы+34°... +14°
- Чернигов+30°... +16°
- Черновцы+34°... +17°