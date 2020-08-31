Погода на неделю: в Украине ударит жара до +37° (карта)

Немного похолодает только в западных областей.

На этой неделе в Украине будет жарко / фото REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине будет жарко, в западных областях местами пройдут дожди.

В понедельник в Украине без осадков. На юге до +35°, в остальных регионах до +29°...+34°.

Прогноз на 31 августа / УНИАН

Во вторник на западе Украины похолодает. Температура днем на юге до +36°.

Прогноз на 1 сентября / УНИАН

В среду, 2 сентября, в Украине без осадков. Самая жаркая погода будет на юге и в центре - до +37°. В остальных регионах до +22°...+36°.

Прогноз на 2 сентября / УНИАН

В четверг в западных областях пройдут дожди. Ночью по стране температура +11°…+21°, днем до +36°.

Прогноз на 3 сентября / УНИАН

В пятницу в Украине местами пройдут дожди. Днем на юге и в центре до +35°, в остальных регионах до +33°.

Погода на 4 сентября / УНИАН

5 и 6 сентября в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе и севере - до +12°, на остальной территории +13°…+17°. Днем температура по стране +23°...+34°. В воскресенье ночью на севере температура до +12°, днем в Украине от +25° до +32°.

Погода на 5 сентября / УНИАН

Прогноз на 6 сентября / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

31 августа - день Фрола и Лавра. Этот день в народе считается днем Фрола и Лавра, покровителей лошадей, и на иконах рядом с ликами этих святых очень часто изображались лошади. В этот день на лошадях не работают, с утра их чистят, моют, заплетают им гривы в косы, которые украшают лентами, и после отводят к обедне кропить святой водой.

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1 сентября - Андрея Стратилата, мученика. Стратилат-тепляк. Этот день должен быть теплым, хотя и говорили: "День жаркий, но дышит осенью". Поэтому принимались к копанию свеклы. Уже начинало опадать листья с лещины. Стратилат день пришел - овес созрел. Тепляк держится - лету вслед кланяется. Ветер, дующий с юга, обещает хороший урожай овса.

2 сентября - пророка Самуила. Собираются в стаи перелетные птицы, готовятся к отлету в теплые края. Пора дергать свеклу и морковь, огороду поклониться.

3 сентября - Ап. Фаддея; Вассы, мученицы. Баба Василиса со льном спешит, готовится к трепании и вечерницам. День будет ясным - можно ждать еще четыре недели хорошей погоды. На Фаддея крестьянин не грустил - в доме хлебец завелся. Сегодня о погоде расскажут белки и пчелы. Если белки делают большой запас орехов - зима будет суровой. К холодной зиме и плотно залепленны воском пчелиные соты.

4 сентября - Зенона, мученика. Должны появиться первые осенние заморозки, которые способствуют началу паутинолету. Если паутина прилипает к растениям - к теплу.

5 сентября - Луппа, мученика. Брусника созревает - с жатвой овса не задерживайся. Если листья ложатся лицом вверх - на холодную зиму, а вниз - зима будет теплой. Если в этот день журавли на юг полетели - зима будет ранней. Если нет заморозков, то не будет и весь месяц.

6 сентября - Евтихия, священномученика. Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год. В древности говорили: "Хорошо, если Евтихий будет тихий, а то не удержишь льняное семя на корню, все дочиста вылупится".

Погода в Украине