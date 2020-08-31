Стало известно, какой будет погода в Украине в первые дни сентября

Осень в Украине начнется с жаркой погоды.

Первые дни сентября в Украине будут жаркими / фото УНИАН

В начале сентября по всей Украине будет сохраняться очень жаркая погода, во многих регионах температура воздуха поднимется выше +30 градусов. При этом осадков в стране не ожидается.

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Во вторник, 1 сентября, по всей Украины ожидается жаркая и солнечная погода, температура днем поднимется до +25…+35 градусов. Прохладнее всего будет в северных областях, а жарче - на западе и юге страны.

Погода в Украине на 1 сентября / УНИАН

В среду, 2 сентября, также будет жарко, температура днем поднимется до +26…+35 градусов. При этом по всей стране будет солнечно и сухо.

3 сентября в Украине будет сохраняться жаркая погода. На юге и востоке Украины температура поднимется до +35 градусов, в центре - до +34, в северных областях - до +28 градусов, на западе - до +29.

Погода в Украине

В понедельник, 31 августа, в Украине по всей Украине будет очень жарко, температура днем до +35°. При этом дождей в стране не ожидается.

До конца августа по всей Украине будет держаться жаркая и солнечная погода. Во многих регионах температура воздуха поднимется выше +30 градусов.

Народный синоптик Владимир Деркач сообщил, что погода в сентябре 2020 в Украине будет преимущественно теплой, заморозков и сильных дождей не ожидается.