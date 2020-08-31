Стало известно, какой будет погода в Украине в первые дни сентября
Осень в Украине начнется с жаркой погоды.
В начале сентября по всей Украине будет сохраняться очень жаркая погода, во многих регионах температура воздуха поднимется выше +30 градусов. При этом осадков в стране не ожидается.
Стало известно, когда в Украину вернется жаркая погода
Во вторник, 1 сентября, по всей Украины ожидается жаркая и солнечная погода, температура днем поднимется до +25…+35 градусов. Прохладнее всего будет в северных областях, а жарче - на западе и юге страны.
В среду, 2 сентября, также будет жарко, температура днем поднимется до +26…+35 градусов. При этом по всей стране будет солнечно и сухо.
3 сентября в Украине будет сохраняться жаркая погода. На юге и востоке Украины температура поднимется до +35 градусов, в центре - до +34, в северных областях - до +28 градусов, на западе - до +29.
Погода в Украине
В понедельник, 31 августа, в Украине по всей Украине будет очень жарко, температура днем до +35°. При этом дождей в стране не ожидается.
До конца августа по всей Украине будет держаться жаркая и солнечная погода. Во многих регионах температура воздуха поднимется выше +30 градусов.
Народный синоптик Владимир Деркач сообщил, что погода в сентябре 2020 в Украине будет преимущественно теплой, заморозков и сильных дождей не ожидается.
- Винница+33°... +16°
- Днепр+34°... +17°
- Донецк+33°... +15°
- Житомир+33°... +19°
- Запорожье+34°... +16°
- Ивано-Франковск+32°... +13°
- Киев+32°... +19°
- Кропивницкий+34°... +15°
- Луганск+33°... +14°
- Луцк+29°... +16°
- Львов+29°... +14°
- Николаев+35°... +16°
- Одесса+29°... +20°
- Полтава+32°... +15°
- Ровно+31°... +15°
- Симферополь+33°... +16°
- Сумы+31°... +14°
- Тернополь+32°... +15°
- Харьков+32°... +13°
- Херсон+35°... +17°
- Хмельницкий+33°... +18°
- Черкассы+34°... +14°
- Чернигов+30°... +16°
- Черновцы+34°... +17°