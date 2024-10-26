В городе и области ожидается густой туман.

В Харькове на 26 октября объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовано и по территории Харьковской области.

"В первой половине дня 26 октября по области и по городу будет сохраняться туман, видимость 200-500 метров. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны", - предупреждают синоптики.

Видео дня

Из-за тумана объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове и Харьковской области - прогноз на ближайшие дни

26 октября на Харьковщине будет пасмурно с прояснениями. По области без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха днем составит 8 - 13° тепла.

В Харькове в субботу также будет без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Воздух прогреется до 9 - 11° тепла.

27 октября на Харьковщине будет наблюдаться переменная облачность. Без осадков. Ночью слабый туман. Ветер изменит направление на юго-западный и усилится до 5 - 10 м/с. Температура воздуха: ночью от -1° до +4°, а днем 9 - 14° тепла.

28 октября также будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5 - 10 м/с. Ночью 1 - 6° тепла, а днем 10 - 15° тепла.

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