Полярникам удалось заснять блинчатый лед.

Украинские полярники зафиксировали недалеко от станции им. Вернадского редкое явление - блинчатый лед. Видео с ледяными кругами опубликовал в Facebook Национальный антарктический научный центр.

Ученые рассказали, что такой лед может быть диаметром от 30 сантиметров до нескольких метров.

"Блины" формируются в несколько способов: либо лед замерзает не сплошной корой, а кусочками, которые затем обтачиваются, либо образуется эластичная ледовая кора, которая под действием сильных мелких волн ломается на "блины".

Блинчатый лед встречается не только в Антарктике, но и в других морях и пресных водоемах, в том числе и в Украине, но гораздо реже.

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Как сообщал УНИАН, в начале мая специалисты со станции "Академик Вернадский" также стали свидетелями блинчатого льда, который образовывается на поверхности воды. Тогда было опубликовано несколько фото этого необычного явления.

А в марте украинские полярники показали невероятные фото китов с дрона. Это международный эксперимент, по результатам которого будут скорректированы правила научных и рекреационных наблюдений за китами в Антарктике.

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