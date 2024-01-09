Опасные метеорологические явления будут наблюдаться по всей Украине.

На сегодня, 9 января, в Украине объявлено желтый уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Синоптики предупреждают об опасности на дорогах по всей территории нашей страны.

"9 января на дорогах Украины гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

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Отмечается также, что опасность будет сохраняться и 10 января.

Погода в Украине - прогноз на 9 января

По данным синоптиков Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Днем на крайнем юге страны ожидаются снег, местами гололед. на остальной территории сохранится погода без осадков.

На дорогах страны гололедица. Ветер будет северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем составит 7-12° мороза. В южных областях и на Закарпатье будет теплее, 2-7° мороза, а на Закарпатье и в Крыму столбики термометров покажут около 0°.

В Киеве, по прогнозу, также будет облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах столицы образуется гололедица. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области 7-12°, а в Киеве столбики термометров покажут 7-9° мороза.

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