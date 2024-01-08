По всей стране будет минус как ночью, так и днем.

Во вторник, 9 января, в Украине по-прежнему будет морозная погода, однако осадки покинут территорию нашей страны. Вместо них ожидается сухая погода с небольшой облачностью либо полностью ясная и безоблачная. Лишь в Крыму вероятны осадки. Температура днем будет -4°...-9°, а ночью ожидается до -20°. Только в Крыму воздух прогреется до +6°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -13°, днем -6°.

Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью -17°, днем -7°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -16°, днем -5°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -16°, днем -7°.

В Тернополе 9 января ночью будет -19°, днем -7°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -18°, днем -8°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -16°, днем -5°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -5°, днем +2°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью -15°, днем -7°.

В Виннице завтра будет -17°...-7°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью -13° днем -4°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -20°...-8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -13°, днем -7°.

В Кропивницком температура ночью будет -14°, днем -7°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -13°...-8°.

В Одессе 9 января - ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем -4°.

В Херсоне во вторник ночью будет -10°, днем -4°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -11°, днем -4°.

В Запорожье температура ночью -13°, днем -8°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -19°, а днем -9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -16°, днем -10°.

В Днепре температура ночью будет -15°, днем -9°, ясно и безоблачно.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, -7°...+6°, снег.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью -19°, днем -9°, снег.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -17°, днем -9°.

Приметы погоды 9 января

Если в этот день мороз и солнце, то год будет урожайным.

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