Во вторник, 9 января, в Украине по-прежнему будет морозная погода, однако осадки покинут территорию нашей страны. Вместо них ожидается сухая погода с небольшой облачностью либо полностью ясная и безоблачная. Лишь в Крыму вероятны осадки. Температура днем будет -4°...-9°, а ночью ожидается до -20°. Только в Крыму воздух прогреется до +6°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -13°, днем -6°.
- Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью -17°, днем -7°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью -16°, днем -5°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -16°, днем -7°.
- В Тернополе 9 января ночью будет -19°, днем -7°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -18°, днем -8°.
- В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -16°, днем -5°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -5°, днем +2°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью -15°, днем -7°.
- В Виннице завтра будет -17°...-7°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник будет ночью -13° днем -4°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут -20°...-8°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -13°, днем -7°.
- В Кропивницком температура ночью будет -14°, днем -7°, ясно и безоблачно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -13°...-8°.
- В Одессе 9 января - ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем -4°.
- В Херсоне во вторник ночью будет -10°, днем -4°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -11°, днем -4°.
- В Запорожье температура ночью -13°, днем -8°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -19°, а днем -9°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -16°, днем -10°.
- В Днепре температура ночью будет -15°, днем -9°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе во вторник будет пасмурно, -7°...+6°, снег.
- В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью -19°, днем -9°, снег.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -17°, днем -9°.
Приметы погоды 9 января
Если в этот день мороз и солнце, то год будет урожайным.