9 января в Украине будет морозно и солнечно / фото pixabay

Во вторник, 9 января, в Украине по-прежнему будет морозная погода, однако осадки покинут территорию нашей страны. Вместо них ожидается сухая погода с небольшой облачностью либо полностью ясная и безоблачная. Лишь в Крыму вероятны осадки. Температура днем будет -4°...-9°, а ночью ожидается до -20°. Только в Крыму воздух прогреется до +6°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -13°, днем -6°.
  • Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью -17°, днем -7°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью -16°, днем -5°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -16°, днем -7°.
  • В Тернополе 9 января ночью будет -19°, днем -7°, ясно и безоблачно.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -18°, днем -8°.
  • В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью  -16°, днем -5°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -5°, днем +2°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью -15°, днем -7°.
  • В Виннице завтра будет -17°...-7°, небольшая облачность.
  • В Житомире во вторник будет ночью -13° днем -4°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -20°...-8°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -13°, днем -7°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -14°, днем -7°, ясно и безоблачно.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -13°...-8°.
  • В Одессе 9 января - ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем -4°.
  • В Херсоне во вторник ночью будет -10°, днем -4°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -11°, днем -4°.
  • В Запорожье температура ночью -13°, днем -8°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -19°, а днем -9°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -16°, днем -10°.
  • В Днепре температура ночью будет -15°, днем -9°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе во вторник будет пасмурно, -7°...+6°, снег.
  • В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью -19°, днем -9°, снег.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -17°, днем -9°.
9 января в Украине будут сильные морозы / фото УНИАН

Приметы погоды  9 января

Если в этот день мороз и солнце, то год будет урожайным.

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