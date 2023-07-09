На востоке после сильной жары температура снизится до более комфортных +26°...+28°.

Сегодня, 9 июля, в Украине ожидается сухая погода с небольшой облачностью. Лишь на востоке и в Крыму пройдут небольшие дожди. Температура на юге и востоке продолжит постепенно снижаться. В большинстве областей сегодня будет от +25° до +28°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины ожидается сухая погода с небольшим количеством облаков. Столбики термометров тут покажут комфортные +25°...+26° и лишь в Закарпатской области воздух прогреется до +28°.

Жителей севера Украины также ждет небольшая облачность и комфортная температура в пределах +25°...+27°. Без осадков.

Видео дня

На востоке страны пройдут небольшие локальные дожди, а столбики термометров покажут +26°...+28°.

В центральной части Украины будет +25°...+28°, без осадков, небольшая облачность.

На юге ожидается небольшая облачность. Воздух прогреется до +28°...+30°, а в Крыму температура местами опустится до +22°.

Народный прогноз 9 июля

9 июля - день Давида Земляничника. Как становится понятным из названия дня, с этого времени начинают собирать землянику.

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