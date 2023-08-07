Местами в Украине пройдут дожди с грозами.

Во вторник, 8 августа, в большинстве областей установится теплая погода. Жара до +30°...+33° сохранится лишь местами на юге и востоке. На западе и в большинстве северных областей ожидаются дожди, местами - с грозами. Также осадки затронут житомирскую и Одесскую области. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +15°, днем +23°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +18°, сильный дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +20°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +20°.

В Тернополе 8 августа ночью будет +13°, днем +20°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра в течение дня будет пнебольшая облачность, ночью +12°, днем +20°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +19°, гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +21°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +20°.

В Виннице завтра будет +14°...+22°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире во вторник будет ночью +14° днем +22°, небольшая облачность, лекгий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+24°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+25°, небольшой дождь.

В Одессе 8 августа - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +25°, ливень.

В Херсоне во вторник ночью будет +17°, днем +31°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +30°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+25°, ясно и безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +29°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +16°...+29°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +31°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +31°.

Народнвй прогноз 8 августа

8 августа - день Ермолая. С Ермолая начинали собирать ранние яблоки. Есть их было еще нельзя, но их использовали для домашних наливок, варенья и прочих заготовок, сушили. Продолжали копать раннюю картошку.

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