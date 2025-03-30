В некоторых областях температура снизится, местами пройдут дожди.

Последнее воскресенье марта в Украине еще будет достаточно теплым, однако погода все же начнет меняться. Местами температура днем снизится до +8°...+11° и задождит. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны ожидается облачная погода с прояснениями. На Прикарпатье будет пасмурно, местами пройдут небольшие дожди. Температура днем от +11° до +14°.

На севере Украины сегодня будет облачная погода с прояснениями, местами покапают небольшие дожди. Днем столбики термометров покажут +12°...+13°.

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Жителей востока страны сегодня также ждет облачная погода с прояснениями и периодическими небольшими дождями. Тут в течение дня будет от +12° до +16°.

В центральной части тепло распределится неравномерно. В Черкасской, полтавской и Кировоградской областях ожидается +8°...+11°, на остальной территории воздух прогреется до +13°...+15°. Местами будет дождить.

Жителей юга Украины сегодня ждет переменная облачность и преимущественно сухая погода. Только в Одесской области ожидается небольшой дождь. Температура днем +16°...+18°, на побережье - около +11°.

30 марта - праздник, приметы погоды

30 марта - день святого Алексея.

Если собака завыла, нужно обратить внимание на ее хвост. Опущенный хвост - к плохой погоде, поднятый вверх - к потеплению.

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