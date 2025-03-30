Последнее воскресенье марта в Украине еще будет достаточно теплым, однако погода все же начнет меняться. Местами температура днем снизится до +8°...+11° и задождит. Об этом сообщает Погода УНИАН.
На западе страны ожидается облачная погода с прояснениями. На Прикарпатье будет пасмурно, местами пройдут небольшие дожди. Температура днем от +11° до +14°.
На севере Украины сегодня будет облачная погода с прояснениями, местами покапают небольшие дожди. Днем столбики термометров покажут +12°...+13°.
Жителей востока страны сегодня также ждет облачная погода с прояснениями и периодическими небольшими дождями. Тут в течение дня будет от +12° до +16°.
В центральной части тепло распределится неравномерно. В Черкасской, полтавской и Кировоградской областях ожидается +8°...+11°, на остальной территории воздух прогреется до +13°...+15°. Местами будет дождить.
Жителей юга Украины сегодня ждет переменная облачность и преимущественно сухая погода. Только в Одесской области ожидается небольшой дождь. Температура днем +16°...+18°, на побережье - около +11°.
30 марта - праздник, приметы погоды
30 марта - день святого Алексея.
Если собака завыла, нужно обратить внимание на ее хвост. Опущенный хвост - к плохой погоде, поднятый вверх - к потеплению.