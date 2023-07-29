По всей стране температура будет комфортной.

Сегодня, 29 июля, в Украине установится комфортная температура в пределах +24°...+29°. Во многих областях пройдут небольшие дожди, на западе возможны грозы. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе нашей старны ожидается небольшая облачность. На Прикарпатье и в Закарпатской области ожидаются небольшие дожди, местами - в сопровождении гроз. Столбики термометров покажут +24°...+26°.

Жителей северных областей также ждет комфортная температура +24°...+25°. Тут также ожидаются небольшие дожди. В Сумской области вероятность осадков меньше.

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На востоке Украины воздух прогреется до +25°...+26°. В Луганской области вероятны дожди на остальной территории будет преимущественно сухо.

В центральной части Украины самая прохладная погода ожидается в районе Полтавы, +24°, а на остальной территории температура поднимется до +26°...+28°. Тут также местами ожидаются небольшие дожди.

На юге Украины традиционно ожидается самая теплая погода, +24°...+29°. Небольшие дожди ожидаются лишь в Запорожской области.

Приметы 29 июля

29 июля - Афиногена священномученика. Сегодня лето перешагнуло знойный порог. Жаркие дни заканчиваются, ночи становятся холоднее, птицы замолкают.

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