Сухой и теплой погодой смогут насладиться только жители южных областей.

В субботу, 28 октября, погода в Украине будет дождливой, но жители отдельных областей смогут насладиться необычным для осени теплом. При этом небо будет затянуто облаками, но местами будут прояснения. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На Западе стране ожидаются дожди, пасмурно с прояснениями. Столбик термометра покажет ночью 7-12°, днем 10-15°.

Погода в северных областях не будет сильно отличаться. Ночью местами значительные дожди, а днем умеренные. При этом температура воздуха ночью 7-12°, днем 10-15°.

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На востоке Украины облачно, небольшие дожди. Температура ночью 9-14°, днем 13-18°.

Центральные области нашей страны поддержат общую погодную тенденцию. Температура воздуха в среднем ночью 9-14°, днем 13-18°. При этом без существенных осадков.

Жители юга будут и дальше наслаждаться теплой погодой, без существенных осадков. При этом термометр достигнет отметки ночью 12-17°, днем 19-24°;

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с, ночью и утром в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 28-30 м/с.

Приметы погоды 28 октября

В этот день наши предки внимательно следили за восходом солнца, а также луной. Если солнце всходит, а над ним есть облако, то хорошей погоды можно больше не ждать. Если же возле луны заметны большие круги, а небо чистое, то пора готовиться к морозам, но если круги расплывчатые и красноватые, то это сулит ветер и снег.

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