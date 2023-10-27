В отдельных областях пройдут дожди, а на юге невероятно тепло.

Погода в Украине на выходных, 28 и 29 октября, преподнесет сюрпризы. На территории страны будет хозяйничать активный южный циклон Armin, который принесет штормовой ветер. Ночью в западных областях, днем на большей части территории порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, в северных, центральных и западных областях местами 25-27 м/с. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно, но с прояснениями, и дождь, температура воздуха ночью +10°, днем +24°. В воскресенье ночью ожидается +8°, а днем +16°, временная облачность.

Во Львове в субботу ночью +7°, днем +13°, облачно с прояснениями и дождь. В воскресенье ночью +7°, днем +16°, временная облачность.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью +8°, днем +10°,облачно с прояснениями и дождь. В воскресенье – легкая облачность, местами небольшой дождь, ночью +7°, днем +16°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями и небольшой ночной дождь. Температура воздуха +11°...+16°. В воскресенье температура будет +6°...+19°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +23°. В воскресенье – легкая облачность, +11°...+20°

В Харькове в субботу температура ночью составит +11°, днем +18°, облачно с прояснениями и дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +5°...+13°, легкая облачность, местами небольшой дождь.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, а ночью возможен дождь, температура ночью +13°, днем +20°. В воскресенье температура составит +6°...+17°, легкая облачность.

В Симферополе в субботу – облачно с прояснениями, +15°...+23°. В воскресенье - легкая облачность, +10°...+21°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает легкая и безоблачная погода, температура ночью +14°, днем +23°. В воскресенье ночью ожидается +9°, днем +18°, почти безоблачно.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +11°, днем +19°. В воскресенье будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +8°, днем +14°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно температура ночью +11°, днем +20°. В воскресенье – пасмурно, сплошная облачность, температура составит +8°, днем +13°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +5°, днем до +9°. В воскресенье ночью температура составит +5°, днем столбики термометров покажут +12°, легкая облачность.

В Моршине в субботу будет почти безоблачно, ночью +10°, днем +15°. В воскресенье – небольшая облачность. Температура составит +8° ночью и днем +16°.

В Трускавце в субботу легкая облачность, температура до +10°…+14°. В воскресенье – небольшая облачность, температура +8°...+15°.

В Сваляве завтра пасмурная погода, небо будет затянуто тучами, до +7°…+12°. В воскресенье – почти безоблачно, +6°...+14°.

В Затоке в субботу – ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +23°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +10°...+20°.

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