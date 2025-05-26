Осадков не будет только на востоке и северо-востоке страны.

В Украине во вторник, 27 мая, в большинстве областей будут идти умеренные дожди, а в некоторых регионах даже сильные дожди, говорится в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра.

Отмечается, что погода будет облачная с умеренными дождями. В Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, а ночью местами и в Киевской областях будут значительные дожди. И только на востоке и северо-востоке страны прогнозируется без осадков.

"Ветер юго-восточный, в западных областях северный, 7-12 м/с, на Левобережье порывы 15-20 м/с", - сообщают синоптики гидрометцентра.

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Температуру в западной части Украины, а также в Житомирской и Винницкой областях обещают ночью 6°...11°, днем 14°...19°. На остальной территории - ночью 13°...18°, днем 18°...23°, в восточных и Сумской областях 24°...29°.

Какая будет погода в Украине в июне 2025 года

Как сообщал ранее УНИАН, в этом году погода в июне ожидается теплее, чем обычно. По прогнозу Украинского гидрометцентра, средняя месячная температура предполагается 19°...23°, в горных районах 15°...16°, что на 1,5°...2° выше нормы.

Что касается осадков, то их, за месяц выпадет 45 - 82 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 103 - 152 мм. Это, говорят синоптики, в пределах нормы (80 - 120%).

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