Только в нескольких областях воздух прогреется до 0° и чуть выше.

В субботу, 22 февраля, в Украине продолжится сухая и очень холодная погода с морозами как ночью, так и днем. Сегодня в большинстве областей столбики термометров покажут -1°...-6° и только местами на западе страны будет чуть теплее. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Столбики термометров тут покажут от -3° до +1°. На Закарпатье день будет ясный с обилием солнца, днем тут потеплеет до +4°.

Жителей севера Украины ждет малооблачная и сухая погода. Тут днем столбики термометров покажут -3°...-5°.

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Холоднее всего сегодня будет на востоке, где днем ожидается -5°...-6°. Солнца тут будет мало, вместо него - густая облачность.

В центральной части Украины ожидается небольшая облачность. Осадков не будет, а термометры покажут днем -2°...-5°.

Аналогичная погода сегодня будет и на юге страны. Тут также ожидается небольшая облачность и температура от -2° до -5°. Без осадков.

22 февраля - какой сегодня праздник, приметы погоды

22 февраля - день Валентины-капельницы. В этот день начиналась первая капель. Чем холоднее будет в этот день и все последующие дни февраля, тем теплее будет март.

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