Осадки ожидаются везде, кроме некоторых западных и северных областей.

В среду, 21 июня, в Украине будет много дождей и гроз. Осадки ожидаются повсеместно, кроме некоторых западных и северных областей. Температура при этом практически не изменится - по всей стране будет +25°...+28°, на Закарпатье - до +29°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +28°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +26°.

В Луцке - будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, легкий дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°, легкий дождь.

В Тернополе 21 июня ночью будет +15°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +29°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшаяя облачность, ночью +16°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +14°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в среду будет ночью +15° днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+28°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+26°, легкий дождь.

В Одессе 21 июня - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +27°, гроза.

В Херсоне в среду ночью будет +19°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +28°, ливень.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха составит +16°...+27°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +15°...+25°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +15°, днем +27°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +15°, днем +26°.

Приметы погоды 21 июня

21 июня - день Федора Летнего и Стратилата. Гром утром - не к добру.

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