В среду, 21 июня, в Украине будет много дождей и гроз. Осадки ожидаются повсеместно, кроме некоторых западных и северных областей. Температура при этом практически не изменится - по всей стране будет +25°...+28°, на Закарпатье - до +29°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +28°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +26°.
- В Луцке - будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, легкий дождь.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°, легкий дождь.
- В Тернополе 21 июня ночью будет +15°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, легкий дождь.
- В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +29°, практически безоблачно.
- В Черновцах в среду - небольшаяя облачность, ночью +16°, днем +26°.
- В Виннице завтра будет +14°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Житомире в среду будет ночью +15° днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+28°, практически безоблачно.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°, ливень.
- В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+26°, легкий дождь.
- В Одессе 21 июня - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +27°, гроза.
- В Херсоне в среду ночью будет +19°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +28°, ливень.
- В Запорожье температура ночью +19°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +16°...+27°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +27°.
- В Днепре температура ночью будет +19°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +15°...+25°, небольшой дождь.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +15°, днем +27°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +15°, днем +26°.
Приметы погоды 21 июня
21 июня - день Федора Летнего и Стратилата. Гром утром - не к добру.