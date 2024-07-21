Осадки будут кратковременными.

В воскресенье, 21 июля, в большинстве областей Украины будет сухо и немного облачно, однако в большинстве западных областей, в Винницкой области и в Крыму ожидаются дожди. Сильной жары тоже не будет, только местами на юго-востоке разогреет до +33°...+35°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе страны сегодня будет переменная облачность, местами - пасмурно. В большинстве областей пройдут кратковременные дожди, на Закарпатье осадки будут сильнее. Столбики термометров покажут +24°...+28°, в Черновицкой области будет около +22°.

На севере Украины сегодня будет сухо, переменная облачность. Температура днем ожидается в пределах +27°...+30°.

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Сухая погода с небольшой облачность ждет жителей восточных областей. На Харьковщине будет +31°, а на остальной территории температура повысится до +34°...+35°.

В центральной части Украины будет преобладать сухая погода с температурой +29°...+32°, только в Винницкой области пройдут дожди, благодаря чему температура не поднимется выше +27°.

На юге Украины сегодня будет небольшая облачность и температура от +32° до +35°. В Крыму вероятны небольшие дожди.

Приметы погоды 21 июля

Если черника в лесу спелая - то будет богатый урожай ржи.

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