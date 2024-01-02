Во вторник, 2 января, температура в Украине продолжит постепенно снижаться, однако все равно будет довольно тепло. День будет преимущественно пасмурный, в ряде областей на северо-западе, севере и востоке пройдут дожди. Местами осадки будут сильными. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -7°, днем +2°.
- Во Львове во вторник будет облачнно с прояснениями. Ночью +1°, днем +5°.
- В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +3°, дождь.
- В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +1°, дождь.
- В Тернополе 2 января ночью будет 0°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +6°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +3°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +9°.
- В Виннице сегодня будет +1°...+7°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Житомире во вторник будет ночью -3° днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут до +2°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
- В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +6°.
- В Кропивницком температура ночью будет -4, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -8°...+5°.
- В Одессе 2 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +9°.
- В Херсоне во вторник ночью будет -1°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +8°.
- В Запорожье температура ночью -3°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха повысится до +4°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -9°, днем +6°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет -5°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, +2°...+9°.
- В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +6°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +9°.
Приметы погоды 2 января
Какой день - такой и август. Вечерняя заря имеет розовый цвет, а утро серое и мрачное - будет ясный день и вечер со слабым ветром. Белые облака - к ветру, синее небо - будет тепло.