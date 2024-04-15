На западе температура снизится еще сильнее, а на юго-востоке воздух прогреется до +26°...+29°.

Во вторник, 16 апреля, в Украине будут наблюдаться сильные температурные контрасты. Местами на западе температура не поднимется выше +12°...+15°, а на юго-востоке при этом будет летняя жара +26°...+29°. Также на западе и севере Украины пройдут дожди, местами осадки будут сильными, а на остальной территории будет сухо. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +20°, сильный дождь.

Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью +7°, днем +12°, небольшой дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью +7°, днем +13°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +7°, днем +14°, небольшой дождь.

В Тернополе 16 апреля ночью будет +10°, днем +15°, пасмурно, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +17°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +9°, днем +15°, сильный дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +13°, пасмурно, ливень.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°, сильный дождь.

В Виннице завтра будет +10°...+22°, практически безоблачно.

В Житомире во вторник будет ночью +8° днем +18°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+16°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +28°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +11°...+23°.

В Одессе 16 апреля - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +24°.

В Херсоне во вторник ночью будет +15°, днем +24°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +23°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +28°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +8°, а днем +18°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +27°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +15°...+26°.

В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +27°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +27°.

Приметы погоды 16 апреля

Если до этого дня лед до сих пор не сошел, то лов рыбы будет плохим.

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