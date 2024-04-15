Во вторник, 16 апреля, в Украине будут наблюдаться сильные температурные контрасты. Местами на западе температура не поднимется выше +12°...+15°, а на юго-востоке при этом будет летняя жара +26°...+29°. Также на западе и севере Украины пройдут дожди, местами осадки будут сильными, а на остальной территории будет сухо. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +20°, сильный дождь.
- Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью +7°, днем +12°, небольшой дождь.
- В Луцке будет пасмурно, ночью +7°, днем +13°, небольшой дождь.
- В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +7°, днем +14°, небольшой дождь.
- В Тернополе 16 апреля ночью будет +10°, днем +15°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +17°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +9°, днем +15°, сильный дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +13°, пасмурно, ливень.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°, сильный дождь.
- В Виннице завтра будет +10°...+22°, практически безоблачно.
- В Житомире во вторник будет ночью +8° днем +18°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+16°, небольшая облачность, ливень.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°.
- В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +11°...+23°.
- В Одессе 16 апреля - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +24°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +15°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +23°.
- В Запорожье температура ночью +14°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +8°, а днем +18°, небольшая облачность, ливень.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +23°.
- В Днепре температура ночью будет +13°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +15°...+26°.
- В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +27°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +27°.
Приметы погоды 16 апреля
Если до этого дня лед до сих пор не сошел, то лов рыбы будет плохим.