Осадки ожидаются в большинстве областей, кроме восточных.

В субботу, 13 января, в Украине ожидается усиление морозов. Днем в большинстве областей будет -3°...-9°, на крайнем востоке - до -12° и лишь на западе страны воздух прогреется до -1°...+1°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет теплее всего. Столбики термометров днем покажут от -1° до +1°. Будет пасмурно. Осадки ожидаются в виде снега, а при повышении температуры снег будет мокрым.

На севере Украины тепло распределится неравномерно. В Житомирской и Киевской областях будет пасмурно, снег, ожидается -1°...-3°. В Сумской и Черниговской областях тоже будет снег, но ожидается небольшая облачность, а температура днем не поднимется выше -7°...-9°.

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На востоке страны сегодня тоже будут крепкие морозы, -8°...-12°. Тут ожидается преимущественно пасмурная погода, однако без существенных осадков.

Жителей центральных областей ждут температурные контрасты. В Винницкой области температура поднимется до "нуля", в Черкасской и Кировоградской обалстях будет -3°...-5°, а на остальной территории столбики термометров покажут -7°.

На юге Украины будет снежить. Термометры днем тут покажут -2°...-5°.

Приметы погоды 13 января

Если ночью дует ветер, то год будет жарким и урожайным, западный ветер предвещает хорошие надои и обилие рыбы в реках и озерах, а восточный ветер обещает обильный урожай фруктов. Если звезд на небе нет, то летом будет плохой урожай ягод.

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