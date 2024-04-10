Несмотря на некоторое похолодание, по всей Украине 11 апреля будет тепло / фото УНИАН

В четверг, 11 апреля, в Украине будут температурные контрасты. На западе температура снизится до +17°...+20°, а на юге и востоке станет еще теплее, +26°...+28°. Осадков в этот день не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +14°, днем +21°.
  • Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью +10°, днем +17°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +18°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°.
  • В Тернополе 11 апреля ночью будет +12°, днем +18°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +19°.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +12°, днем +19°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +24°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +13°, днем +20°.
  • В Виннице завтра будет +12°...+19°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в четверг будет ночью +13° днем +18°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+20°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +28°, практически безоблачно.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+26°.
  • В Одессе 11 апреля - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +24°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +11°, днем +28°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +28°.
  • В Запорожье температура ночью +10°, днем +27°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +26°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +27°.
  • В Днепре температура ночью будет +13°, днем +27°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +8°...+21°.
  • В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +28°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +28°.
11 апреля Украину разогреет до летних +28 / фото УНИАН

Приметы погоды 11 апреля

Если в этот день идет дождь, то будет хороший урожай овса.

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