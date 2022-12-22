По прогнозу Натальи Диденко, завтра по всей Украине будет "плюс", а в Крыму вообще потеплеет до +12°.

Перед выходными, 23 декабря, в Украине ожидается теплая погода. Местами пройдут дожди и мокрый снег. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Пятница в Украине будет теплой", - сказала она.

По ее данным, завтра температура воздуха в Украине составит +3...+6 градусов, на северо-востоке 0...+3 градуса, в южной части воздух прогреется до +5...+9, а в Крыму потеплеет до +10...+12 градусов.

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"Небольшой дождь, местами с мокрым снегом, более вероятен в западных областях и на севере Украины", - спрогнозировала она. На остальной территории будет преобладать сухая погода, однако возможны влажные туманы.

Завтра в столице, по прогнозу Натальи Диденко, ночью и утром возможен небольшой дождь.

"Ночью немного подмерзнет, около нуля, до одного мороза, а днем предполагается +1...+3 градуса", - спрогнозировала синоптик. По ее словам, теплая погода в Украине пока будет продолжаться.

Ранее Наталья Диденко сообщила, что новогодняя ночь в Украине, вероятно, будет с "плюсами". По ее прогнозу, 1 января 2023 года будет без осадков и теплым. "И новогодняя ночь и первый день нового года обещают быть с "плюсами"", - сообщила она.

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