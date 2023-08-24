24-27 августа риск будет сохраняться для большинства областей.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о пожарной опасности в большинстве регионов Украины на сегодня и следующие несколько дней.

В центре прогнозируют, что 25 августа погода по всей стране будет жаркой – ночью 12-17°, на побережье морей до 22°; днем 23-28°, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 27-32° – и без осадков.

Завтра и следующие несколько дней на фоне высокой температуры в большинстве областей Украины будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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"24-27 августа в Украине, кроме Закарпатской, Карпат, Ивано-Франковской, Черновицкой, Запорожской, 24 августа и Львовской, Днепропетровской, 24-25 августа и Сумской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", – информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Украине-последние новости

Как сообщал Погода УНИАН, на День Независимости, 24 августа, в Украине ожидается теплая погода с небольшой облачностью. Самая комфортная температура ожидается на северо-востоке.

В то же время 24 августа в западных областях ожидались сильные осадки и подъем уровней воды в реках.

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