Сегодня ливни будут бушевать в четырех областях.

В среду, 23 августа, и в четверг, 24 августа, в Черновицкой и Закарпатской областях на фоне сильных осадков ожидается подъем уровней воды в реках, информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Так, на реках суббассейнов Прута и Сирета (Черновицкая область) и на реках суббассейна Тисы (Закарпатская область) сегодня и завтра в связи с прогнозируемыми значительными и сильными осадками ожидается подъем воды на уровне от 30 сантиметров до одного метра, но без угрозы негативных последствий. В то же время в горных регионах существует угроза опасных гидрологических явлений.

"В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонового и местного стока, в горных районах существует угроза схождения локальных селевых потоков (II уровень опасности - оранжевый)", – предупреждают в гидрометцентре.

Видео дня

Накануне украинский Гидрометцентр предупреждал, что 23 августа во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях будут бушевать грозы, значительные дожди.

Погода в Украине 23-24 августа-прогнозы

Как сообщал Погода УНИАН, 23 августа жара практически покинет Украину. В большинстве же областей столбики термометров покажут +25°...+29°.

А на День Независимости, 24 августа, в Украине будет теплая погода с небольшой облачностью. На крайнем севере и в Крыму пройдут дожди.

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