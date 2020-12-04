Экологи бьют тревогу: под Одессой из-за аномально теплой погоды "зацвел" лиман (видео)

Биологи говорят, что лиман мог изменить цвет из-за токсичных бактерий.

Экологи говорят, что загрязнение не химического происхождения / Скриншот

Хаджибейский лиман под Одессой внезапно зазеленел. Неизвестное вещество, похожее по консистенции на масляную краску, покрыло воду у берегов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Фото этого явления сделал один из отдыхающих, поэтому уже на следующий день к лиману приехала экологическая инспекция.

"Я сначала подумал, что "зацвел" лиман - что это водоросли. Но когда я посмотрел вокруг, то понял, что это конец ноября, можно сказать - начало зимы. В настоящее время года вода должна быть максимально прозрачной и чистой. Ужаснуло, что это серьезное загрязнение", - говорит свидетель событий Виталий Загреба.

Мужчина отправил фотографии и запрос в экологическую инспекцию, и экологи уже на следующий день взяли пробы воды. Установили: загрязнение не химическое.

"Больших превышений предельно допустимых концентраций практически не выявлено. Есть общее превышение железа и нитриты. Но мы очень обеспокоены именно потому, что это может быть биологическое вещество, то есть водоросль. А водоросль может быть токсичной", - отмечает руководитель Госэкоинспекции в Одесской области Виталий Караулов.

Биологи говорят, что лиман "цветет", потому что настоящие холода еще не наступили - и вода аномальная для этого времени года.

"Важно определить, что это за водоросли - сине-зеленые цианобактерии или другие виды. Почему это важно? Потому что продолжается вылов рыбы в Хаджибейском лимане. Если это токсичные организмы, то надо прекращать вылов, необходимо изымать продукцию", - говорит биолог Владислав Балинский.

Пока ждут окончательных результатов исследований, людям не рекомендуют ловить в лимане рыбу и есть ее, потому что она может быть насыщена токсинами. Опасность минует, когда начнутся заморозки - тогда водоем станет привычного цвета.

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