В заповеднике под Одессой высохли пять из 13 лиманов (фото)

На грани высыхания – шестой лиман нацпарка «Тузловские лиманы», вода в котором приобретала красно-алый цвет.

Причина высыхание - нарушение водообмена с Черным морем / Фото: facebook.com/rusevivan

В национальном природном парке «Тузловские лиманы» (Одесская обл.) из-за нарушения водообмена высохли пять из 13 лиманов.

Об этом в Facebook сообщил известный эколог, сотрудник указанного нацпарка Иван Русев.

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По его словам, на днях группа ученых НПП «Тузловские лиманы» провела обследование заповедных водоемов.

«Пять лиманов из 13 у нас уже совсем высохли, и там соль слабо сформировалась», - написал Русев. Шестой по счету лиман Будуры также находится на грани полного высыхания – он скоро останется полностью без воды, если не возобновится водообмен Черное море – Тузловские лиманы», - рассказал он.

Эколог акцентирует, что именно нарушение водообмена между заповедными водоемами и Черным морем стало причиной такого стремительного высыхания.

Как отметил Русев, сейчас лиман Будуры практически без воды. На небольшой его площади идет формирование соли. В последние месяцы водная экосистема лимана постепенно приобретала красно-алый цвет.

«Пик таких оттенков лиман достиг к середине сентября и напоминал пейзаж далекой планеты. Такой цвет является своего рода индикатором массового «цветения» зеленой микроводоросли Дуналиелла салина в период высокой температуры и солености лимана. Важную роль также играют и галобактерии», - поясняет Русев.

Он отмечает, что в настоящее время сотрудники нацпарка изыскивают возможности, в частности, технические, чтобы восстановить водообмен и миграционный путь для гидробионтов (организмов, приспособленных к обитанию в водной среде, например, рыбы) между Черным морем и Тузловскими лиманами.

Справка УНИАН. «Тузловские лиманы» — национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.