До сих пор остается загадкой, как кактусы очутились в украинском лесу.

В лесу под Херсоном на поляне растут кактусы.

Об этом сообщает Kherson.net.ua.

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Жительница Херсона Оксана Королевич опубликовала необычные фотоснимки, сделанные в лесу. Прогуливаясь, она попала на поляну с кактусами.

"Что для вас херсонские леса? Сосны, шишки, березы, акации многое другое. А вот кактусы для меня стали полной неожиданностью! Еще и колючки потом долго из рук вытягивали", - написала она.

До сих пор остается непонятным, как кактусы попали в украинский лес. Вероятно, их посадили целенаправленно, и они прижились в южном климате.

Цветочные поля в Калифорнии

Рядом с городом Карлсбад, Калифорния, расцвели лютики. Знаменитые цветочные поля ежегодно привлекают любителей природы.

Жители Калифорнии рады ослаблению карантинных ограничений и тому, что в жизнь возвращаются развлечения.

Цветочные поля будут открыты для гостей до 9 мая. Здесь растут 70000000 лютиков. Владельцы фермы разводят собственные сорта, добиваясь, чтобы цветы стали ярче и крупнее.

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Автор: Елена Пилипчак