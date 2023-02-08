Новое исследование показало, что на движение плит оказывает влияние конвекция тепла и горных пород в мантии Земли.

Ученые обнаружили новый слой частично расплавленной породы под земной корой, который может помочь разрешить давний спор о том, как движутся тектонические плиты, и откуда берутся землетрясения.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Geoscience. Оно гласит, что расплавленный слой расположен примерно в 160 километрах от поверхности и является частью астеносферы, что важно для тектоники плит, поскольку образует относительно мягкую границу, позволяющую тектоническим плитам двигаться сквозь мантию.

Однако исследователи обнаружили, что расплавленный слой, по-видимому, не оказывает заметного влияния на поток мантийных пород. Вместо этого, говорят они, открытие подтверждает, что конвекция тепла и горных пород в мантии оказывает преобладающее влияние на движение плит.

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"Когда мы думаем о том, что что-то плавится, мы интуитивно думаем, что расплав должен играть большую роль в вязкости материала", - сказал один из участников исследования. "Но мы обнаружили, что даже там, где доля расплава довольно высока, его влияние на течение мантии очень незначительно".

Согласно исследованиям, преобладающее влияние на движение плит оказывает конвекция тепла и горных пород в мантии. Хотя недра Земли в основном твердые, в течение длительных периодов времени камни могут смещаться и течь, как мед.

По словам ученых, демонстрация того, что расплавленный слой не влияет на тектонику плит, означает, что одной сложной переменной для компьютерных моделей Земли станет меньше.

Как сообщается, благодаря исследованию удалось избавиться от ошибочной теории возникновения землетрясений.

"Эта работа важна, потому что понимание свойств астеносферы и причин ее нагрева имеет основополагающее значение для понимания тектоники плит", - заявила соавтор исследования сейсмолог и профессор Университета Брауна Карен Фишер.

Землетрясение в Турции и его последствия

6 февраля в приграничных районах Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Затем последовало множество афтершоков и еще несколько землетрясений. Подземные толчки в Турции фиксируют и сегодня, 8 февраля.

По последним данным, количество жертв в обеих странах превысило 11200 человек. Однако эта цифра продолжает расти. Осложняет ситуацию холодная погода, которая сейчас царит в пострадавших районах. Местами ночью температура там опускается ниже "нуля".

По данным ВОЗ, количество жертв турецко-сирийского землетрясения может превысить 20 тысяч.

По прогнозам ученых, сейсмичность сохранится еще некоторое время. Например, после смертоносного землетрясения 1822 года подземные толчки продолжались и в следующем году.

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