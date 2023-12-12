Непогода, по данным синоптиков, будет держаться до завтрашнего утра.

В Украине на сегодня но завтра, 13 декабря, объявили повышенный уровень опасности. Синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают о тумане и скользких дорогах.

"До конца суток 12 декабря в большинстве областей туман, видимость 200 - 500 метров, в северных, восточных и центральных областях гололед, на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

Также сообщается, что густой туман будет в Украине ночью и утром 13 декабря.

Видео дня

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - отметили в Укргидрометцентре.

Погода 13 декабря - прогноз синоптика

По словам известного синоптика Наталка Диденко, среда в Украине будет теплой, однако кое-где пройдут дожди и мокрый снег.

В течение дня, по ее данным, ожидается 0...+5 градусов, на юге воздух прогреется вплоть до +3...+9 градусов и только на востоке будет небольшой мороз до -2 градусов.

Осадки, по ее прогнозу, в западных областях пройдут преимущественно в виде дождей, а на востоке Украины - в виде мокрого снега. Также вечером 13 декабря дожди ожидаются в Одесской области. На остальной территории Украины будет держаться плотная облачность, но без каких-то ощутимых осадков.

Вас также могут заинтересовать новости: