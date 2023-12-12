В целом среда в Украине будет теплой.

В среду, 13 декабря, погода в Украине будет теплой, но не обойдется без осадков. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в Украине продолжается оттепель.

"Преимущественно дожди пройдут в западных областях, мокрый снег - на востоке Украины, вечером будет дождить в Одесской области. На остальной территории Украины - плотная облачность, но без каких-то ощутимых осадков", - рассказала она.

По прогнозу синоптика, в течение дня ожидается 0...+5 градусов, на юге воздух прогреется вплоть до +3...+9 градусов, только на востоке немного подсушит воздух и землю небольшим морозцем до -2 градусов.

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Погода в Киеве

С прогнозом Натальи Диденко, в Киеве Андрея 13 декабря будет облачно, промозгло, без существенных осадков, но возможна морось. Температура воздуха 0...+2. "К вечеру в среду усилится ветер!"- предупредила синоптик.

В Украину возвращаются морозы - что известно

По прогнозу Укргидрометцентра, потепление, которое сейчас пришло в Украину, будет недолгим. В четверг ожидается прохождение циклона, который усилит осадки, а после него температура начнет снижаться - вернется морозная погода. В то же время осадков в это время ждать не стоит, а уже выпавший снег останется только на западе и севере Украины.

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