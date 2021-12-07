Поселок расположен прямо на границе с Финляндией, на крайнем севере Швеции, и добраться до него можно лишь через финскую территорию.

В отдаленном шведском поселке Наймакка температура упала до -43,8 градусов по Цельсию, что стало рекордным показателем этого сезона.

В полдень понедельника температура опустилась до -42,7°C, а ближе к вечеру упала до -43,8 °C, сообщила Эмма Херенстам, метеоролог шведского национального метеорологического агентства SMHI, передает Европейская правда со ссылкой на The Local.

Агентство прогнозирует, что и сегодня температуры останутся низкими, а начиная со среды и в дальнейшем, как в Наймакка, так и на остальной территории Швеции, ожидается более мягкая погода.

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Наймакка часто упоминается как одно из самых холодных мест в Швеции зимой. Поселок расположен прямо на границе с Финляндией, на крайнем севере Швеции, и добраться до него можно лишь через Финляндию.

Но -43,8°C все еще далеко от рекордных значений холода в Швеции. 2 февраля 1966 года одна из метеостанций SMHI показала -52,6°C в горах Лапландии.

Правда, есть сомнения относительно правильности этих данных, Швеция обычно использует второй рекордный показатель - 48,9°C, зарегистрированный на Хемаваани 30 декабря 1978 года.

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Автор: Ирина Погорелая