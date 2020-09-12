Столицу Турции накрыла мощная песчаная буря (видео)
Столицу Турции Анкару сегодня накрыла мощная песчаная буря.
Плотные облака песка и пыли, которые принесло предположительно с Саудовской Аравии, серьезно снизили видимость и спровоцировали значительные задержки движения транспорта.
Турцию накрыли снегопады (фото, видео)Песчаная буря в течение получаса накрыла все слоем песка и пыли, сократив видимость примерно до километра.
Как сообщают местные СМИ, в результате этого явления в больницы столицы обратились не менее шести человек. Последствия непогоды убирают коммунальщики. Больше всего от песчаной бури пострадал район Полатлы.
Примечательно, что до прихода песчаной бури стояла солнечная жаркая погода, которая резко сменилась.
Турецкую столицу накрыла огромная волна из песка и пыли
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