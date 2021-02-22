В Северном полушарии возник первый в 2021 году тропический шторм

Шторм постепенно замедляется и в течение трех ближайших дней будет влиять на погоду Филиппин.

Иллюстрация: Филиппины / Фото REUTERS

Первый тропический шторм 2021 года появился в Северном полушарии, при этом он уже достиг той интенсивности, которая требует присвоения ему личного имени. В соответствии со списком названий штормов и тайфунов, подготовленным на текущий год, он получил имя «Даджуан».

Об этом сообщает Meteoprog.ua.

Читайте также Катастрофа в Техасе: из-за снежного шторма миллионы американцев остались без света, тепла и воды (фоторепортаж, видео)

Образовался шторм еще 16 февраля в приэкваториальных районах акватории Тихого океана, и, смещаясь на северо-запад, в субботу он атаковал Филиппины.

На текущий момент минимальное давление в центре этого тропического циклона составляет 749 мм рт. ст., а скорость ветра достигает 30 м/с.

Шторм постепенно замедляется и в течение трех ближайших дней будет влиять на погоду Филиппин, вызывая там сильные дожди и порывистый шквалистый ветер, после чего выйдет в Южно-Китайское море и прекратит там свое существование.

Справка УНИАН. Филиппины - архипелаг из более чем 7600 островов. Ежегодно они переживают около 20 тропических штормов.

Самый мощный шторм за историю наблюдений на Филиппинах

Супертайфун "Гони" (местное название "Ролли") унес жизни не менее 20 человек и нанес ущерб на сумму около 230 млн долларов на Филиппинах.

В регионах пострадали до 1,2 млн человек.

Скорость ветра достигала 225 км/ч с порывами до 280 км/ч, что сделало "Гони" сильнейшим штормом за 2020 год в мире и самым сильным тропическим циклоном в стране за всю историю наблюдений.

"Гони" разрушил инфраструктуру, повалил деревья и вызвал оползни.

Сообщается о по меньшей мере 20 погибших, еще трое пропали без вести. В результате урагана пострадали не менее 165 человек.

В Камаринес Сур из-за сильных ветров, обрушившихся на регион, произошли массовые отключения электроэнергии. Внезапные наводнения обрушились на местные деревни, а дороги были заблокированы обломками лавового потока вулкана Майон.

Сообщается о значительном повреждении аэропортов Нага и Легаспи, а также о потере связи с аэропортом Вирак.