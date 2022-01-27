В течение дня в столице 28 января ожидается мокрый снег.

В пятницу, 28 января, в Киеве заметно потеплеет. При этом ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью температура воздуха в столице будет около нуля, а днем столбики термометров поднимутся до +2°.

Практически весь день в Киеве будет пасмурная погода, однако ожидаются и прояснения. В течение всего дня будет идти мокрый снег.

Также ожидается юго-западный ветер со скоростью 3,5 - 4,5 м/с.

Атмосферное давление пониженное, 737-739 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +2°, снег с дождем.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

В Ривне в пятницу ожидается сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.

В Тернополе 28 января ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +1°, снег с дождем.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°, снег с дождем.

В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...-1°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°.

В Виннице сегодня будет -1°...+2°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Житомире в пятницу будет ночью +1°, днем +2°, небольшая облачность, снег с дождем.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°, снег с дождем.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +2°, небольшая облачность, снег.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -4°...+1°, снег.

В Одессе 28 января - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +2°, снег с дождем.

В Херсоне в пятницу ночью 0°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность снег с дождем.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +2°, снег с дождем.

В Запорожье температура ночью -4°, днем +1°, небольшая облачность, снег с дождем.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -4°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -8°, днем +1°, снег с дождем.

В Днепре температура ночью будет -5°, днем 0°, небольшая облачность, снег с дождем.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, -5°...+2°, небольшой дождь.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем +1°, небольшой снег.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -9°, днем +1°, небольшой снег.

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