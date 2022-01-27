28 января по всей Украине потеплеет / фото УНИАН
В пятницу, 28 января, по всей Украине заметно потеплеет. Ночные морозы до -11°...-9° ожидаются лишь на востоке страны. Днем же по всей стране столбики термометров поднимутся до +1°...+4°. Практически повсеместно ожидается мокрый снег или снег с дождем.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +2°, снег с дождем.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +2°, снег с дождем.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.
- В Ривне в пятницу ожидается сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.
- В Тернополе 28 января ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.
- В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +1°, снег с дождем.
- В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°, снег с дождем.
- В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...-1°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°.
- В Виннице сегодня будет -1°...+2°, небольшая облачность, мокрый снег.
- В Житомире в пятницу будет ночью +1°, днем +2°, небольшая облачность, снег с дождем.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°, снег с дождем.
- В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +2°, небольшая облачность, снег.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -4°...+1°, снег.
- В Одессе 28 января - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +2°, снег с дождем.
- В Херсоне в пятницу ночью 0°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность снег с дождем.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +2°, снег с дождем.
- В Запорожье температура ночью -4°, днем +1°, небольшая облачность, снег с дождем.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит -4°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -8°, днем +1°, снег с дождем.
- В Днепре температура ночью будет -5°, днем 0°, небольшая облачность, снег с дождем.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, -5°...+2°, небольшой дождь.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем +1°, небольшой снег.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -9°, днем +1°, небольшой снег.
Погода в Украине 28 января / фото УНИАН
Народные приметы на 28 января
28 января - Павла Тебского преподобного. Ветер на Павла - год будет дождливый. Звездная ночь 28 января предвещала хороший урожай льна.