В России оползень разрушил крупнейшее место захоронения жертв холокоста (фото)
Поток воды размыл грунт и унес часть бордюров.
В Ростове-на-Дону после проливного дождя в Змиевской балке, а это крупнейшее место захоронения жертв холокоста в России, сошел оползень.
В Пуэрто-Рико произошла серия землетрясенийКак сообщили в администрации города, дорога, идущая по верхней части мемориала, не выдержала напора воды, в итоге часть склона между мраморными пилонами смыло в балку. Там уточнили, что поток воды размыл грунт и унес часть бордюров. Сейчас это место огорожено.
«Если убрать грунт с плитки поможет мини-погрузчик, то очищать мрамор придется вручную», - добавили в пресс-службе.
Сообщается также, что дождь, спровоцировавший оползень, обрушился на город 17 июля.
Как известно, Змиевская балка – крупнейшее место захоронения жертв холокоста в России. В августе 1942 года за несколько дней нацисты казнили там от 25 до 27 тысяч человек. Это были преимущественно евреи, но в ту же балку немцы привозили пленных красноармейцев, пациентов психиатрических больниц, ромов и коммунистов.
Ранее УНИАН писал, как в Мьянме во время оползня погибло 114 человек.
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