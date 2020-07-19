В России оползень разрушил крупнейшее место захоронения жертв холокоста (фото)

16:31, 19 июля 2020
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Поток воды размыл грунт и унес часть бордюров.

Оползень в России / rostov-gorod.ru
Оползень в России / rostov-gorod.ru

В Ростове-на-Дону после проливного дождя в Змиевской балке, а это крупнейшее место захоронения жертв холокоста в России, сошел оползень.

В Пуэрто-Рико произошла серия землетрясенийКак сообщили в администрации города, дорога, идущая по верхней части мемориала, не выдержала напора воды, в итоге часть склона между мраморными пилонами смыло в балку. Там уточнили, что поток воды размыл грунт и унес часть бордюров. Сейчас это место огорожено.

«Если убрать грунт с плитки поможет мини-погрузчик, то очищать мрамор придется вручную», - добавили в пресс-службе.

Сообщается также, что дождь, спровоцировавший оползень, обрушился на город 17 июля.

Как известно, Змиевская балка – крупнейшее место захоронения жертв холокоста в России. В августе 1942 года за несколько дней нацисты казнили там от 25 до 27 тысяч человек. Это были преимущественно евреи, но в ту же балку немцы привозили пленных красноармейцев, пациентов психиатрических больниц, ромов и коммунистов.

Ранее УНИАН писал, как в Мьянме во время оползня погибло 114 человек.

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Теги: #Россия#оползень
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