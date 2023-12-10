Температура воздуха в Киеве в понедельник ожидается около 0 градусов, отметил Укргидрометцентр.

Гидрометцентр разместил прогноз погоды для Украины на понедельник, 11 декабря, и предупредил, что до конца сегодняшних суток и в течение завтрашних опасные метеорологические явления угрожают восточным и центральным регионам.

В центре и на востоке спрогнозирован гололед, на дорогах будет гололедица, предупредил Украинский гидрометцентр на своей странице в Facebook. По его данным, из-за неблагоприятных погодных условий движение транспорта может нарушиться на отдельных участках дорог и улиц.

"...Предупреждения об опасных метеорологических явлениях в Украине. До конца суток 10 декабря и в течение 11 декабря в восточных и центральных областях гололед, на дорогах гололедица. I уровень опасности, желтый...",- говорится в сообщении.

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Синоптики добавили, что в нашем государстве завтра ожидается облачная погода, на части юга местами возможен туман. На Закарпатье и в восточных регионах прогнозируется мокрый снег и дождь.

"Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла; ночью в восточных и западных областях 1-6° мороза, днем в южной части 3-8° тепла", - отметили в Гидрометцентре.

Погода в Киевской области на завтра спрогнозирована такая - будет облачно, ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Кое-где на дорогах может быть скользко. Ночная и дневная температура может колебаться от -3 до +2 градусов. В Киеве ночью и днем спрогнозировано около 0 градусов.

В центре внимания погода - синоптик спрогнозировала потепление в Киеве

Синоптик Наталья Диденко поделилась, что 10 декабря и в последующие дни будет постепенно увеличиваться температура воздуха.

По прогнозу эксперта, 11 декабря в Киеве будет облачно, туманно и сыро, а температура воздуха спрогнозирована плюсовая. Диденко отмечала, что в дневные часы в столице Украины ожидается +1 градус.

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