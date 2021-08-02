В Магаданской области России третий раз за год выпал снег.
Об этом со ссылкой на данные местных жителей сообщает РИА Новости.
Как сообщается, в этот раз снег выпал на перевалах в Омсукчанском округе. Все три раза снег шел на перевалах на трассах региона.
Метеорологи же говорят, что снегопады летом в Магаданской области не редкость, и случаются почти ежегодно.
"Омсукчанский район, Магаданская область. Лето закончилось", - комментируют авторы одного из роликов.
Снег в России среди лета
Как сообщал Погода УНИАН, в конце июля в Магаданской области и на Чукотке в России выпал снег.
В частности, один з очевидцев опубликовал видео с зимними осадками на перевале "Дедушкина лысина" в Хасынском округе
"Можно ехать в снежки играть, бабу снежную лепить. Короче, все. Колымский новый год начался",- сказал автор.
А на Колыму уже пришли первые заморозки до минус 3-4 градусов.