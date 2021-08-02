По словам метеорологов, снег летом в Магаданской области выпадает ежегодно.

В Магаданской области России третий раз за год выпал снег.

Об этом со ссылкой на данные местных жителей сообщает РИА Новости.

Как сообщается, в этот раз снег выпал на перевалах в Омсукчанском округе. Все три раза снег шел на перевалах на трассах региона.

Метеорологи же говорят, что снегопады летом в Магаданской области не редкость, и случаются почти ежегодно.

"Омсукчанский район, Магаданская область. Лето закончилось", - комментируют авторы одного из роликов.

Снег в России среди лета

Как сообщал Погода УНИАН, в конце июля в Магаданской области и на Чукотке в России выпал снег.

В частности, один з очевидцев опубликовал видео с зимними осадками на перевале "Дедушкина лысина" в Хасынском округе

"Можно ехать в снежки играть, бабу снежную лепить. Короче, все. Колымский новый год начался",- сказал автор.

А на Колыму уже пришли первые заморозки до минус 3-4 градусов.

Автор: Екатерина Лиманская