Июльский снег заметили в Магаданской области и на Чукотке.

В Магаданской области и на Чукотке в России выпал июльский снег.

В частности, один з очевидцев опубликовал видео с зимними осадками на перевале "Дедушкина лысина" в Хасынском округе.

"Можно ехать в снежки играть, бабу снежную лепить. Короче, все. Колымский новый год начался",- сказал автор.

Как сообщают местные СМИ, в некоторых районах ожидаются заморозки до -4 градусов.

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"Информация о снегопаде подтверждается. Местами мы ожидали ночью заморозки. Низкие температуры вполне могли привести к появлению снега с дождем", - заявили метеорологи.

А на Колыму уже пришли первые заморозки до минус 3-4 градусов.

Как сообщал Погода УНИАН, мощный камнепад и сель снесли часть села в Дагестане.

Огромные булыжники, сошедшие с гор, разрушили несколько зданий, в том числе местный магазин, а также дороги, два автомобильных моста и три пешеходных. Несколько сёл оказались отрезанными от цивилизации. По данным Минтранса Дагестана, в результате ливня и подъема уровня рек Хварши и Хема селевыми потоками разрушены два моста.

Автор: Екатерина Лиманская