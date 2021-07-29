В Магаданской области и на Чукотке в России выпал июльский снег.
В частности, один з очевидцев опубликовал видео с зимними осадками на перевале "Дедушкина лысина" в Хасынском округе.
"Можно ехать в снежки играть, бабу снежную лепить. Короче, все. Колымский новый год начался",- сказал автор.
Как сообщают местные СМИ, в некоторых районах ожидаются заморозки до -4 градусов.
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"Информация о снегопаде подтверждается. Местами мы ожидали ночью заморозки. Низкие температуры вполне могли привести к появлению снега с дождем", - заявили метеорологи.
А на Колыму уже пришли первые заморозки до минус 3-4 градусов.
Камнепад в России
Как сообщал Погода УНИАН, мощный камнепад и сель снесли часть села в Дагестане.
Огромные булыжники, сошедшие с гор, разрушили несколько зданий, в том числе местный магазин, а также дороги, два автомобильных моста и три пешеходных. Несколько сёл оказались отрезанными от цивилизации. По данным Минтранса Дагестана, в результате ливня и подъема уровня рек Хварши и Хема селевыми потоками разрушены два моста.