Фермеры не рады холодной зиме и жалуются на потерю урожая, потому что мороз портит плантации кофе и сахарного тростника.

В Бразилии прошел снегопад — столбики термометра там опустились до 2 градусов ниже нуля.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В провинции Риу-Гранди-ду-Сул осадки укрыли по меньшей мере 13 городов. Местные изрядно обрадовались снегу и даже поздней ночью побежали делать фото, а вот фермеры жалуются на потерю урожая, потому что мороз портит плантации кофе и сахарного тростника.

Стоит отметить, что Бразилия является крупнейшим поставщиком кофе. Если урожаи этого продукта испортятся, стоимость напитков в кофейнях вырастет во всем мире.

Поскольку Бразилия расположена на Южном полушарии, времена года у них противоположны нашим. Сейчас там зима и даже несмотря на это, морозы установили рекорд за последние 20 лет. Синоптики объясняют это полярными воздушными массами.

Стоит отметить, что это уже не первое стихийное испытание, которое выпало на судьбу бразильцев в этом году. В мае в крупнейший штат страны — Амазонас — пришло самое страшное наводнение за последние сто лет.

А в ноябре прошлого года в городе Санхаро, что в штате Пернамбуку, за 24 часа выпало почти 289 мм осадков — это более трети годовой нормы.

Автор: Станислав Кожемякин