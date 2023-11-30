2023 год побил климатические рекорды, сопровождаясь экстремальной погодой, которая оставила за собой след опустошения и отчаяния. Об этом сообщается на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО). Предварительный отчет о состоянии глобального климата подтверждает, что 2023 год станет самым жарким годом за всю историю наблюдений.
Как отмечают в ВМО, данные к концу октября показывают, что темпертура в течение года была примерно на 1,4 градуса Цельсия выше доиндустриального базового уровня 1850-1900 годов. Температурная разница с 2016 и 2020 годами, которые ранее считались самыми жаркими, такова, что последние два месяца вряд ли повлияют на "рейтинг".
"Последние девять лет, с 2015 по 2023 год, были самыми жаркими за всю историю наблюдений. Потепление Эль-Ниньо, которое возникло в Северном полушарии весной 2023 года и быстро развилось летом, вероятно, еще больше усилит жару в 2024 году, поскольку Эль-Ниньо обычно оказывает наибольшее влияние на глобальную температуру после своего пика", - прогнозируют метеорологи.
Глобальное потепление
В этом месяце глобальное потепление пересекло тревожную отметку - средняя температура на планете ненадолго пересекла рубеж в 2 дополнительных градуса к нормальному температурному уровню для доиндустриальной эпохи.
Ранее УНИАН сообщал, что октябрь стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений. По подсчетам ученых, средняя температура на планете была на 0,85°C выше среднего показателя 1991-2020 годов и на 0,4°C выше предыдущего рекорда.
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