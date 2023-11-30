Температурная разница с 2016 и 2020 годами, которые ранее считались самыми жаркими, такова, что последние два месяца вряд ли повлияют на "рейтинг".

2023 год побил климатические рекорды, сопровождаясь экстремальной погодой, которая оставила за собой след опустошения и отчаяния. Об этом сообщается на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО). Предварительный отчет о состоянии глобального климата подтверждает, что 2023 год станет самым жарким годом за всю историю наблюдений.

Как отмечают в ВМО, данные к концу октября показывают, что темпертура в течение года была примерно на 1,4 градуса Цельсия выше доиндустриального базового уровня 1850-1900 годов. Температурная разница с 2016 и 2020 годами, которые ранее считались самыми жаркими, такова, что последние два месяца вряд ли повлияют на "рейтинг".

"Последние девять лет, с 2015 по 2023 год, были самыми жаркими за всю историю наблюдений. Потепление Эль-Ниньо, которое возникло в Северном полушарии весной 2023 года и быстро развилось летом, вероятно, еще больше усилит жару в 2024 году, поскольку Эль-Ниньо обычно оказывает наибольшее влияние на глобальную температуру после своего пика", - прогнозируют метеорологи.

Глобальное потепление

В этом месяце глобальное потепление пересекло тревожную отметку - средняя температура на планете ненадолго пересекла рубеж в 2 дополнительных градуса к нормальному температурному уровню для доиндустриальной эпохи.

Ранее УНИАН сообщал, что октябрь стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений. По подсчетам ученых, средняя температура на планете была на 0,85°C выше среднего показателя 1991-2020 годов и на 0,4°C выше предыдущего рекорда.

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