Уже стало очевидным, что текущий год является самым теплым за последние 125 тысяч лет.

В пятницу, 17 ноября, в рамках наростающего глобального потепления произошло тревожное "сигнальное" событие – средняя температура на планете ненадолго пересекла рубеж в 2 дополнительных градуса к нормальному температурному уровню для доиндустриальной эпохи.

Как подчеркивает The Washington Post, это было разовое событие, а не новая температурная "норма". Отмечается, что средняя температура на планете должна превышать отметку в дополнительные 2 градуса в течение месяцев и лет, чтобы это стало новой "нормой".

"Но это яркое напоминание о том, что климат движется на неизведанную территорию. В пятницу впервые повседневные колебания глобальных температурных норм, которые неуклонно росли десятилетиями, вывели планету за опасный порог. Это произошло после месяцев рекордного тепла, которое ошеломило многих ученых", – пишет издание.

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Глобальные температуры установили локальные рекорды в июле, августе, сентябре и октябре. Данные показывают, что эта тенденция сохранилась, если не ускорилась, до ноября.

Ранее ученые заявили, что 2023 год, скорее всего, превзойдет 2016 год как самый теплый на земном шаре за всю историю наблюдений и, вероятно, станет одним из самых теплых периодов за 125 000 лет.

Анализы, опубликованные в этом месяце, показывают, что средние глобальные температуры 2023 года, вероятно, будут на 1,3-1,4 C выше температурной нормы доиндустриального времени. А именно рубеж глобального потепления в 1,5 градуса ученые считают важной сигнальной отметкой, преодолев которую, человечество испытывает катастрофические проблемы общественно-экономического и политического характера из-за последствий климатических изменений.

Глобальное потепление - последние новости

Как писал УНИАН, октябрь стал самым теплым месяцем для всей планеты в целом за всю историю наблюдений. По подсчетам ученых, средняя температура на планете была на 0,85°C выше среднего показателя 1991-2020 годов и на 0,4°C выше предыдущего рекорда.

Также мы рассказывали, что ледники Гренландии тают с беспрецедентной скоростью. Новое исследование показало, что ледники и ледяные шапки вдоль береговой линии Гренландии с 2000 года отступали вдвое быстрее, чем в XX веке.

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