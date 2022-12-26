По словам Натальи Диденко, лютых морозов до конца 2022 года не будет.

До конца года в Украине будет теплая погода с минимальным количеством осадков. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Новый год украинцы будут встречать теплой погодой!",- говорит она. По ее словам, лютых морозов не будет.

По прогнозу синоптика, температура воздуха до конца недели и 2022 года "будет плескаться преимущественно в "плюсовых" теплых ваннах". Ожидаются колебания температура, однако ниже "нуля" не будет.

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Завтра в Украине ожидается мокрая погода, а в дальнейшем осадки до конца 2022 года маловероятны, говорит синоптик. "И только 1 января атмосфера покапает новогодним дождиком", - прогнозирует она.

Какая погода будет в Украине до конца 2022 года

По данным Погода УНИАН, до конца 2022 года в Украине ожидается необычайно теплая погода с периодическими осадками и небольшими колебаниями температуры.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, 2022 год в Украине завершится аномальным теплом, которое принесет нам воздух из Атлантики. По его словам, периодически ожидаются осадки в виде дождя, мороси и мокрого снега, а также густые туманы.

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