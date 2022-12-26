До конца 2022 года в Украине ожидается аномально теплая и преимущественно бесснежная погода. По словам синоптика Игоря Кибальчича, такая же погода ожидается и 1 января 2023 года, передает "Метеопрог".
Синоптик пояснил, что через Украину будут проходить атмосферные фронты и воздушные массы атлантического происхождения.
"В связи с этим по-прежнему следует ожидать аномально теплый период как для этого времени года и дефицит снежного покрова", - прогнозирует Кибальчич.
По его словам, периодически ожидаются осадки в виде дождя, мороси и мокрого снега. Также в отдельные дни возможны густые туманы, которые будут снижать дальность видимости до нескольких сотен метров.
Погода на Новый год 2023
По словам синоптика Наталки Диденко, 31 декабря но 1 января в Украине будет плюсовая температура.
Ранее синоптик Игорь Кибльчич говорил, что на Рождество и Новый год снежный покров будет отсутствовать в большинстве областей Украины.