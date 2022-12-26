Через Украину будет проходить воздух из Атлантики, который и принесет тепло.

До конца 2022 года в Украине ожидается аномально теплая и преимущественно бесснежная погода. По словам синоптика Игоря Кибальчича, такая же погода ожидается и 1 января 2023 года, передает "Метеопрог".

Синоптик пояснил, что через Украину будут проходить атмосферные фронты и воздушные массы атлантического происхождения.

"В связи с этим по-прежнему следует ожидать аномально теплый период как для этого времени года и дефицит снежного покрова", - прогнозирует Кибальчич.

По его словам, периодически ожидаются осадки в виде дождя, мороси и мокрого снега. Также в отдельные дни возможны густые туманы, которые будут снижать дальность видимости до нескольких сотен метров.

Погода на Новый год 2023

По словам синоптика Наталки Диденко, 31 декабря но 1 января в Украине будет плюсовая температура.

Ранее синоптик Игорь Кибльчич говорил, что на Рождество и Новый год снежный покров будет отсутствовать в большинстве областей Украины.

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